شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثث 4 أشخاص سقطت الصخور على مركبتهم بالعارضة والان نبدء بالتفاصيل

انتشل ‏مدني العارضة جثث 4 أشخاص داخل مركبتهم بعد سقوطها وسقوط صخور كبيرة عليها في منحنى جبلي. وتم انتشال الجثث بالتنسيق مع إدارة الطرق بالمنطقة وبمساعدة المواطنين، نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتشال جثث 4 أشخاص سقطت الصخور على مركبتهم بالعارضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.