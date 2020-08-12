انتشال جثث 4 أشخاص سقطت الصخور على مركبتهم في العارضة 

2020-08-12

متابعات الخليج 365 - العارضة

انتشل الدفاع المدني في العارضة جثث 4 أشخاص داخل مركبتهم بعد سقوطها وسقوط صخور كبيرة عليها في منحنى جبلي.

وقال الدفاع المدني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إنه تم إخراج الجثث بالتنسيق مع إدارة الطرق بالمنطقة وبمساعدة المواطنين، سائلة الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحادث وانتشال الجثث وإخراجها من أسفل الصخور عبر آليات المديرية ومساعدة المواطنين وإدارة الطرق.

Advertisements

وأهابت مديرية الدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين على حد سواء، بضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال هذه الفترة، التي تشهد تغيرات مناخية ونشاطاً للرياح السطحية وأمطاراً على بعض المناطق.

ودعت عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي الجميع لضرورة الالتزام بتعليمات السلامة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة، ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، والحرص على مراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.

المزيد

جديد الأخبار