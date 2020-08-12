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علاج كورونا الجديد قد يغني عن اللقاح وهذا موعد طرحه
يمنع دخول خلايا مستقبلات الفيروس إلى الجسم
متابعات الخليج 365 - متابعة
أصبح العالم على أعتاب انفراجة في طريق محاربة فيرس كورونا المستجد، بعد تطوير علاج كورونا الجديد الذي يمنع الأشخاص من الإصابة بالفيروس ويقلل من احتمالية الموت للحالات الحرجة من كوفيد-19.
وبحسب صحيفة “express” البريطانية، يمنع علاج كورونا من دخول خلايا مستقبلات الفيروس إلى الجسم، بينما يسمح في نفس الوقت لأجهزة المناعة بالتعرف على الفيروس ومعرفة كيفية مكافحته.
وفي المستقبل يمكن استخدامه أيضًا مع فيروسات أخرى مثل الإنفلونزا الموسمية.
علاج كورونا بخاخ أنف:
وفي حالة نجاح التجارب البشرية على علاج كورونا الجديد، فقد يكون “بخاخ الأنف”، جاهزًا بحلول أوائل العام المقبل، ويسمح بعودة الحياة مثل قبل الجائحة دون تباعد اجتماعي، وهو ما قد يؤدي إلى إلغاء الحاجة إلى اللقاحات التقليدية التي يتم تطويرها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك لقاح جامعة أكسفورد، والذي يعتقد الخبراء أنه من المحتمل أن تحتاج إلى حقن سنوي وقد تقلل فقط من شدة أعراض كورونا بنفس طريقة لقاح الإنفلونزا الحالي.
وعلاج كورونا الجديد الذي يتم تطويره في الولايات المتحدة بتمويل من المستثمرين البريطانيين، مصنوع من تسلسل بروتين اصطناعي على غرار فيروس كورونا الذي يعمل مثل “الفلين” ويمنع العدوى من دخول خلايا مستقبلات الفيروس في الجسم – المعروفة باسم “ACE- 2”.
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