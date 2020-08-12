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تأجيل مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم إلى 2021
كان من المقرر أن تلعب خلال شهري أكتوبر ونوفمبر
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي للعبة، اليوم الأربعاء، تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 إلى العام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشار بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أن المباريات الخاصة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 كان من المقرر أن تلعب خلال شهري أكتوبر ونوفمبر هذا العام.
وبحسب البيان: بهدف حماية صحة وسلامة جميع المشاركين، فإن FIFA والإتحاد الآسيوي لكرة القدم سيواصلان العمل عن قرب لمراقبة الوضع في المنطقة وتحديد مواعيد جديدة لمباريات التصفيات المعنية، وسيتم إعلان المزيد من التفاصيل عن المواعيد الجديدة للجولة القادمة من مباريات تصفيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ وكأس آسيا الصين 2023 في حينه.
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