، 30 درساً ومحاضرة بالمسجد الحرام تم بثها في موسم الحج هذا العام ،

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أبرزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، جهودها التوعوية والإرشادية خلال موسم الحج عبر عددٍ من المحاضرات للعلماء وذلك عن بُعد.
وأوضح مدير إدارة إبراز الجهود الإعلامية للمدرسين بالمسجد الحرام حمزة بن إبراهيم السالمي، أن الإدارة بثت أكثر من 30 درساً ومحاضرة بالمسجد الحرام ألقاها أكثر من 15 مدرساً من العلماء، مع تنوع الدروس والمحاضرات والدورات العلمية حسب الأحداث واستهدفت جميع فئات المجتمع.
وأشار إلى أن هذه الدروس والمحاضرات تناولت موضوعات متعددة في العقيدة والفقه والسيرة وغيرها من فنون الشريعة، إضافة إلى التنبيه بأهمية الأخذ بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والواجب الشرعي تجاه هذا المرض، وتم رفعها عبر الحسابات الرسمية للرئاسة.
واختتم السالمي؛ بأنه تم ذلك بفضل من الله -عزّ وجلّ-، ثم بتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الذي حرص كل الحرص على خدمة العلم وطلابه، كذلك إبراز دور الرئاسة التعليمي والتوجيهي والإرشادي والتوعوي، ونشر العلم الشرعي النافع لقاصدي بيت الله الحرام؛ تحقيقاً لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441 09:18 AM
السالمي: تناولت موضوعات متعددة في العقيدة والفقه والسيرة وغيرها
أبرزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، جهودها التوعوية والإرشادية خلال موسم الحج عبر عددٍ من المحاضرات للعلماء وذلك عن بُعد.
وأوضح مدير إدارة إبراز الجهود الإعلامية للمدرسين بالمسجد الحرام حمزة بن إبراهيم السالمي، أن الإدارة بثت أكثر من 30 درساً ومحاضرة بالمسجد الحرام ألقاها أكثر من 15 مدرساً من العلماء، مع تنوع الدروس والمحاضرات والدورات العلمية حسب الأحداث واستهدفت جميع فئات المجتمع.
وأشار إلى أن هذه الدروس والمحاضرات تناولت موضوعات متعددة في العقيدة والفقه والسيرة وغيرها من فنون الشريعة، إضافة إلى التنبيه بأهمية الأخذ بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والواجب الشرعي تجاه هذا المرض، وتم رفعها عبر الحسابات الرسمية للرئاسة.
واختتم السالمي؛ بأنه تم ذلك بفضل من الله -عزّ وجلّ-، ثم بتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الذي حرص كل الحرص على خدمة العلم وطلابه، كذلك إبراز دور الرئاسة التعليمي والتوجيهي والإرشادي والتوعوي، ونشر العلم الشرعي النافع لقاصدي بيت الله الحرام؛ تحقيقاً لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-.
، 30 درساً ومحاضرة بالمسجد الحرام تم بثها في موسم الحج هذا العام ،
المصدر : الخليج 365
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