الفيفا: تأجيل مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم إلى 2021 بسبب كورونا المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رياضة العين الرياضية الأربعاء 2020/8/12 10:29 ص بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/8/12 10:29 ص بتوقيت أبوظبي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي للعبة، الأربعاء، تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 إلى العام المقبل بسبب جائحة كورونا. وأشار البيان إلى أن المباريات كان من المقرر أن تلعب خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني هذا العام.

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