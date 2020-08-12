الدوري السعودي.. النصر يستسلم والاتحاد يحسم موقف المدرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعترف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر السعودي أن فرص فريقه في الاحتفاظ بلقب دوري المحترفين السعودي للموسم الثاني على التوالي باتت صعبة للغاية.



ورغم الفوز النصراوي 2-0 على أبها، الإثنين، فإن الفارق مع المتصدر الهلال ظل 9 نقاط قبل 6 جولات فقط من نهاية المسابقة، بعدما فاز "الزعيم" لاحقا 2-1 على الفتح.

وقال فيتوريا في تصريحات للصحفيين: "المنافسة على اللقب باتت صعبة، ولكننا سنواصل العمل من أجل الفوز بالمباريات المتبقية، ثم نرى ماذا سيحدث، الهلال بات قريباً من اللقب".

وشدد مدرب النصر على أن فريقه يمتلك إمكانيات رائعة ولاعبين على درجة احترافية عالية.

يذكر أن فيتوريا تولى تدريب النصر في منتصف الموسم الماضي خلفاً للأوروجواياني دانييل كارينيو ليقود الفريق للفوز بلقب الدوري السعودي حينها.

جمهور الاتحاد يطلب رحيل الإدارة

من ناحية أخرى، نشرت صحيفة "الرياض" السعودية، الثلاثاء، أن إدارة الاتحاد تواجه ضغوطات كبيرة من قبل الجماهير بعد المستوى السيء للفريق في آخر مباراتين.

وخسر الاتحاد أول مباراتين له بعد استئناف النشاط الكروي بنتيجة 1-2 من أبها والأهلي.

وأشار المصدر لوجود حالة من الغضب الجماهيري ضد الإدارة، وطالبتها بالاستقالة قبل أن يهبط الاتحاد للقسم الثاني.

الجماهير انتقدت فشل الإدارة الحالية في تغيير الأوضاع للأفضل داخل النادي، مع مطالبة المدرب فابيو كاريلي بالاعتماد على اللاعبين الشباب بدلاً من أصحاب الخبرات.





فحص طبي لسلمان الفرج

وأكدت تقارير محلية أن سلمان الفرج لاعب الهلال سيخضع لفحص طبي على موضع إصابته أسفل منطقة الظهر.

وخضع الفرج لأشعة في إحدى المستشفيات للكشف عن الإصابة التي ألمت به قبل لقاء الفتح.





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وينتظر الجهاز الفني للهلال نتائج فحوصات اللاعب للتأكد من إمكانية مشاركته ضد العدالة في الجولة 25 لدوري المحترفين السعودي، السبت المقبل.

وغاب الفرج عن لقاء الفتح بعدما شارك في فوز فريقه العريض 4-1 على النصر في ديربي الرياض الأربعاء الماضي.

الاتحاد يجدد الثقة في كاريلي

من ناحية أخرى، رفضت إدارة نادي الاتحاد فكرة إقالة فابيو كاريلي المدير الفني للفريق، رغم النتائج السيئة.

صحيفة "الرياضية" السعودية كشفت أن إدارة الاتحاد لم تغير رأيها في المدرب رغم الخسارة 1-2 ضد الأهلي في ديربي جدة الأحد الماضي.

ونفت المصادر، التقارير التي تحدثت عن نية الإدارة الإطاحة بالمدرب في أعقاب الخسارة ضد الأهلي، حيث اتفق أعضاء مجلس الإدارة ورئيس النادي على بقاء المدرب.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الاتحاد في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي باحتلال المركز 13 برصيد 23 نقطة بفارق نقطة عن المراكز المؤدية للهبوط.





لم نحسم شيئاً

يرى الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال أن فريقه لم يحسم لقب الدوري السعودي للمحترفين حتى الآن، رغم فارق الـ9 نقاط مع النصر.

وأوضح المدرب الروماني في تصريحات تلفزيونية: "ننظر للدوري خطوة بخطوة، ومواجهة الفتح كانت من أصعب المباريات التي خضناها".





وواصل: "لم نحسم أي شيء حتى الآن، وهدفنا ينصب على الفوز في ي الحولة المقبلة أمام العدالة".

ويحتاج "الزعيم" للفوز في 3 مباريات من أصل 6 متبقية في الدوري، للتتويج باللقب.