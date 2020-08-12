من هي كامالا هاريس نائبة بايدن في الانتخابات الأمريكية؟

2020-08-12

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن مرشح الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، أمس الثلاثاء، أن كامالا هاريس ستكون نائبته في انتخابات نوفمبر 2020، مما يجعل سيناتور كاليفورنيا أول امرأة من أصول أفرو آسيوية، تنال بطاقة ترشح رئاسي لحزب سياسي كبير.

وعند اختيار هاريس، يضيف بايدن مرشحة ومُنافسة أولية سابقة ركزت في حملتها الرئاسية على استعدادها لمواجهة الرئيس دونالد ترامب والتأكيد للأمريكيين أنها ستقاتل من أجلهم.

وصعدت كامالا هاريس إلى الصدارة الوطنية داخل الحزب الديمقراطي من خلال استجواب مرشحي ترامب خلال جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ، من المدعي العام السابق جيف سيشنز إلى قاضي المحكمة العليا بريت كافانو.

ويأتي اختيار هاريس بعد أشهر من إعلان بايدن التعهد باختيار امرأة للانضمام إليه على لائحة الحزب الديمقراطي.

من هي كامالا هاريس؟

وهاريس، 55 عامًا، هي الآن ثالث امرأة تشغل منصب نائب الرئيس عن حزب سياسي كبير، بعد جيرالدين فيرارو كنائب ديمقراطي لمنصب نائب الرئيس في 1984، وسارة بالين لمنصب نائب الرئيس الجمهوري في 2008.

وضمن مجموعة المرشحات، اللاتي فاضل بينهن نائب الرئيس السابق، كان يُنظر إلى هاريس منذ فترة طويلة على أنها الخيار الأكثر ترجيحًا بسبب اتساع خبرتها باعتبارها عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي والمدعي العام السابق في كاليفورنيا والمدعي العام السابق لمقاطعة سان فرانسيسكو.

مع خلفيتها مُتعددة الأعراق كطفلة لاثنين من المهاجرين إلى الولايات المتحدة، اعتقد حلفاؤها أنها يمكن أن تكمل بايدن كرمز لأمريكا المتغيرة، حيث أثبتت كامالا هاريس أنها تعمل بجد كبديل لبايدن في الأشهر الأخيرة، حيث شاركت في كل شيء بدءًا من أحداث السياسة الافتراضية مع الناخبين في المقاطعات المتأرجحة إلى جمع التبرعات المباشر لحفلة دي جي مع ديبلو ودي نايس عبر الإنترنت.

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واحتلت كامالا هاريس العديد من القضايا التي تشكل محور عملها في حياتها – بما في ذلك إصلاح العدالة الجنائية، وتحسين الرعاية الصحية للأمريكيين السود ومعالجة عدم المساواة في الدخل – في المقدمة مع الأزمة ثلاثية الأبعاد التي تواجهها أمريكا الآن: وباء فيروس كورونا (الذي انتشر بشكل غير متناسب)، المجتمعات الملونة المتضررة، ومكافحة العنصرية النظامية والركود الاقتصادي.

الأكثر فظاعة!

في المقابل، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب السناتورة كامالا هاريس التي اختارها خصمه الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن نائبة له، بأنها العضو “الأكثر فظاعة” في مجلس الشيوخ، مؤكدًا أنه “متفاجئ” لهذا الاختيار.

وصرّح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض بأن هاريس لم تثر إعجابه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي التي فاز فيها بايدن، وقال إنه متفاجئ لهذا الاختيار “لأن أداءها كان ضعيفًا”.

وأشار إلى أنه في عام 2018 خلال جلسة مصادقة مجلس الشيوخ على تعيين القاضي بريت كافانو عضوًا في المحكمة العليا، كانت هاريس “الأكثر لؤمًا وفظاعة وازدراء من بين أعضاء مجلس الشيوخ”.

ويمكن الاطلاع على تغريدة ترامب من

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