محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 2573 مقابل 1696 حالة شفاء سجلت مالي خلال الساعات الـ24 الماضية، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة في مالي، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 2573 حالة، مقابل 1696 حالة شفاء؛ فيما استقر إجمالي الوفيات عند 125 حالة.مالي فيروس كورونا الجديد مالي تسجل حالتيْ إصابة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-12 سجلت مالي خلال الساعات الـ24 الماضية، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة في مالي، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 2573 حالة، مقابل 1696 حالة شفاء؛ فيما استقر إجمالي الوفيات عند 125 حالة. Advertisements 12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441 08:49 AM إجمالي الإصابات بلغ 2573 مقابل 1696 حالة شفاء إجمالي الإصابات بلغ 2573 مقابل 1696 حالة شفاء سجلت مالي خلال الساعات الـ24 الماضية، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة في مالي، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 2573 حالة، مقابل 1696 حالة شفاء؛ فيما استقر إجمالي الوفيات عند 125 حالة. ، مالي تسجل حالتيْ إصابة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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