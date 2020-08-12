محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 1204 حالات مقابل 984 حالة شفاء سجلت بوركينا فاسو خلال الساعات الـ24 الماضية، خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة في بوركينافاسو، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا، بلغ 1204 حالات، مقابل 984 حالة شفاء؛ فيما استقر إجمالي الوفيات عند 54 حالة.بوركينا فاسو فيروس كورونا الجديد بوركينا فاسو تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-12 سجلت بوركينا فاسو خلال الساعات الـ24 الماضية، خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة في بوركينافاسو، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا، بلغ 1204 حالات، مقابل 984 حالة شفاء؛ فيما استقر إجمالي الوفيات عند 54 حالة. Advertisements 12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441 08:50 AM إجمالي الإصابات بلغ 1204 حالات مقابل 984 حالة شفاء إجمالي الإصابات بلغ 1204 حالات مقابل 984 حالة شفاء سجلت بوركينا فاسو خلال الساعات الـ24 الماضية، خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة في بوركينافاسو، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا، بلغ 1204 حالات، مقابل 984 حالة شفاء؛ فيما استقر إجمالي الوفيات عند 54 حالة. ، بوركينا فاسو تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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