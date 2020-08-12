، كولومبيا: إصابات كورونا تتجاوز 400 ألف والوفيات تقارب 13500 ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت وزارة الصحة في كولومبيا: إن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، تجاوزت 400 ألف، الثلاثاء؛ بينما ارتفع عدد الوفيات مقتربًا من 13500 حالة وفاة.

وبيّنت الوزارة في إحصائياتها اليومية أن مجمل الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد بلغ 410453؛ بينما وصلت الوفيات إلى 13475.

وتفرض كولومبيا إجراءات عزل عام في جميع أنحائها منذ أواخر مارس؛ على الرغم من أن معظم الشركات تُعاود فتح أبوابها تدريجيًّا، أو يُسمح لها بالعمل عن طريق خدمة التوصيل.

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