- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إنها سجلت 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت اللجنة، في بيان، أن العدد يشمل 16 حالة وافدة من الخارج، وأن الحالات المتبقية انتقلت إليها العدوى محلياً في إقليم شينجيانغ.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة في الصين 84737، بينما لا يزال عدد الوفيات من جرّاء عدوى الفيروس دون تغيير عند 4634.الصين فيروس كورونا الجديد
12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441 08:34 AM
يشمل 16 حالة وافدة من الخارجالصين: 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إنها سجلت 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت اللجنة، في بيان، أن العدد يشمل 16 حالة وافدة من الخارج، وأن الحالات المتبقية انتقلت إليها العدوى محلياً في إقليم شينجيانغ.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة في الصين 84737، بينما لا يزال عدد الوفيات من جرّاء عدوى الفيروس دون تغيير عند 4634.
، الصين: 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الصين: 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.