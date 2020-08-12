شكرا لمتابعة خبر عن مريض يخالف التعليمات ويصيب ممرضًا بعدوى الفيروس بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعافى ممرض في مستشفى الملك سلمان بالرياض، من الإصابة بفيروس كورونا ، بعدما انتقلت إليه العدوى من أحد المرضى.

وأكد الممرض أن العدوى انتقلت إليه من أحد المرضى، حيث طلب منه عدم مغادرة سريره إلى دورة المياه، وفي حال احتاج إلى ذلك يطلب مساعدته في النهوض وإيصاله.

وأشار إلى أن المريض خالف الأمر وذهب بمفرده وسقط، وأثناء إعانته على النهوض شق القناع الواقي، ومع ذلك واصل مساعدته وحمله إلى السرير.

ولفت إلى أنه شعر بأعراض الفيروس بعد يومين من الواقعة، وخضع لتحليل كوفيد 19 وظهرت النتيجة إيجابية.