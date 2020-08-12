إغلاق أجنحة العزل المخصصة للتعامل مع الفيروس..
أكدت مصادر بمدينة الملك سعود الطبية لـ(عاجل)، أنه لم يعد هناك مرضى بفيروس كورونا في المستشفى العام وتم خروجهم.
إلى ذلك وثقت كوادر مدينة الملك سعود الطبية والتمريضية، عبر مقطع فيديو، فرحتهم بإغلاق أجنحة العزل المخصصة للمصابين بفيروس كورونا في المستشفى العام، وذلك بعد تراجع كبير في أعداد الإصابات وارتفاع نسبة التعافي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو يسجل رد فعل الفريق الطبي بمدينة الملك سعود لخلوها من مصابي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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