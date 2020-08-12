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فيديو يسجل رد فعل الفريق الطبي بمدينة الملك سعود لخلوها من مصابي كورونا

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إغلاق أجنحة العزل المخصصة للتعامل مع الفيروس..

أكدت مصادر بمدينة الملك سعود الطبية لـ(عاجل)، أنه لم يعد هناك مرضى بفيروس في المستشفى العام وتم خروجهم.

إلى ذلك وثقت كوادر مدينة الملك سعود الطبية والتمريضية، عبر مقطع فيديو، فرحتهم بإغلاق أجنحة العزل المخصصة للمصابين بفيروس كورونا في المستشفى العام، وذلك بعد تراجع كبير في أعداد الإصابات وارتفاع نسبة التعافي.

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