فيديو يسجل رد فعل الفريق الطبي بمدينة الملك سعود لخلوها من مصابي كورونا

أكدت مصادر بمدينة الملك سعود الطبية لـ(عاجل)، أنه لم يعد هناك مرضى بفيروس كورونا في المستشفى العام وتم خروجهم.

إلى ذلك وثقت كوادر مدينة الملك سعود الطبية والتمريضية، عبر مقطع فيديو، فرحتهم بإغلاق أجنحة العزل المخصصة للمصابين بفيروس كورونا في المستشفى العام، وذلك بعد تراجع كبير في أعداد الإصابات وارتفاع نسبة التعافي.