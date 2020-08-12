الأرصاد تعلن طقس الأربعاء: سحب رعدية ممطرة على 4 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الأربعاء؛ لافتة إلى تكون السماء غائمة جزئيًّا على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات تلك المناطق.

وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، توقعت «هيئة الأرصاد»، تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، حائل والقصيم تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «هيئة الأرصاد» إلى أن الرياح السطحية ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -42 كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين ونصف المتر، أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية،شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة. مع ارتفاع الموج بين متر ومترين، أما البحر فسيكون متوسط الموج .