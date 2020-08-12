السعودية اليوم / ليبيا تسجل 373 إصابة جديدة بفيروس كورونا



طرابلس 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض الأربعاء تسجيل 373 إصابة جديدة بفيروس

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في ليبيا إلى 6302 حالة بينها 5430 حالة نشطة و132 حالة وفاة، فيما تعافى 740 مصابًا من الفيروس الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

//انتهى //

07:41ت م

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طرابلس 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض الأربعاء تسجيل 373 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب 16 حالة شفاء وسبع حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في ليبيا إلى 6302 حالة بينها 5430 حالة نشطة و132 حالة وفاة، فيما تعافى 740 مصابًا من الفيروس الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.//انتهى //07:41ت م0013

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