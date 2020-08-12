سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على الأوضاع المعيشية المتردية في البلاد، والتي أدت إلى مظاهرات للمواطنين في طرابلس والزاوية، بسبب نقص الخدمات وترديها في الكهرباء والمياه والغاز

والبنزين مع تفشي فيروس

وأشارت إلى لقاء وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي، وتم خلال اللقاء مناقشة إمكانية تفعيل المعاهدات الليبية الإيطالية وملف الهجرة.

وأخبرت عن إعراب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري عن ترحيب اللجنة بأي اتفاقية تحقق مصالح ليبيا وتطلعاتها الاقتصادية في البحر المتوسط، مشيرا إلى أن ليبيا لم تكن جزءا من المباحثات المصرية اليونانية التي بدأت عام 2014، مشددا على أن ليبيا لن تتنازل عن أي حق مشروع لها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بها .

ونقلت إعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الهدف من الجهود في ليبيا يجب أن يكون استعادة الدولة وسيادتها.

وعرجت صحف ليبيا على دفاع الرئيس التشادي إدريس ديبي عن موقفه من الأزمة الليبية، ولا سيما تفضيله القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر دون أن يسميه مباشرة، بسبب القتال

الذي يخوضه ضد الإرهاب، متهما المجتمع الدولي بالسعي إلى إقصاء الأفارقة من حل الصراع، نافيا اختياره طرفا ضد آخر في الصراع الليبي.

// انتهى //

07:21ت م

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طرابلس 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على الأوضاع المعيشية المتردية في البلاد، والتي أدت إلى مظاهرات للمواطنين في طرابلس والزاوية، بسبب نقص الخدمات وترديها في الكهرباء والمياه والغازوالبنزين مع تفشي فيروس كورونا ، داعية كافة الجهات إلى ضرورة التحرك فورا لرفع المعاناة التي يعيشها المواطن قبل الانفجار الكبير من قبل الطبقة المقهورة طوال هذه السنوات .وأشارت إلى لقاء وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي، وتم خلال اللقاء مناقشة إمكانية تفعيل المعاهدات الليبية الإيطالية وملف الهجرة.وأخبرت عن إعراب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري عن ترحيب اللجنة بأي اتفاقية تحقق مصالح ليبيا وتطلعاتها الاقتصادية في البحر المتوسط، مشيرا إلى أن ليبيا لم تكن جزءا من المباحثات المصرية اليونانية التي بدأت عام 2014، مشددا على أن ليبيا لن تتنازل عن أي حق مشروع لها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بها .ونقلت إعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الهدف من الجهود في ليبيا يجب أن يكون استعادة الدولة وسيادتها.وعرجت صحف ليبيا على دفاع الرئيس التشادي إدريس ديبي عن موقفه من الأزمة الليبية، ولا سيما تفضيله القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر دون أن يسميه مباشرة، بسبب القتالالذي يخوضه ضد الإرهاب، متهما المجتمع الدولي بالسعي إلى إقصاء الأفارقة من حل الصراع، نافيا اختياره طرفا ضد آخر في الصراع الليبي.// انتهى //07:21ت م0012

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