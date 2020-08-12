السعودية اليوم / المكسيك تسجل 6686 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الثلاثاء عن تسجيل 6686 إصابة جديدة بفيروس

وتحتل المكسيك الترتيب الثالث عالميا من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، وفي المركز السادس فيما يتعلق بالإصابات بعد هاتين الدولتين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا.

// انتهى //

07:00ت م

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مكسيكو سيتي 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الثلاثاء عن تسجيل 6686 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، كما بلغ عدد حالات الوفيات في البلاد في يوم واحد 926 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 492522 والوفيات إلى 53929.وتحتل المكسيك الترتيب الثالث عالميا من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، وفي المركز السادس فيما يتعلق بالإصابات بعد هاتين الدولتين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا.// انتهى //07:00ت م0011

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