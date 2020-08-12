السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء عن تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات الإجمالي في البلاد ارتفع بذلك إلى 14 ألفا و714 حالة.

كما سجلت كوريا الجنوبية 305 حالات وفاة بالفيروس منذ تفشي الوباء.

// انتهى //

06:04ت م

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سيئول 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واسأعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء عن تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات الإجمالي في البلاد ارتفع بذلك إلى 14 ألفا و714 حالة.كما سجلت كوريا الجنوبية 305 حالات وفاة بالفيروس منذ تفشي الوباء.// انتهى //06:04ت م0010

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