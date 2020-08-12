السعودية اليوم / الصين تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بكين 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إنها سجلت 25 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت اللجنة في بيان أن العدد يشمل 16 حالة وافدة من الخارج وأن الحالات المتبقية انتقلت إليها العدوى محليا في إقليم شينجيانغ.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 84737 بينما لا يزال عدد الوفيات جراء عدوى الفيروس دون تغيير عند 4634.

// انتهى //

06:02ت م

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بكين 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واسقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إنها سجلت 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت اللجنة في بيان أن العدد يشمل 16 حالة وافدة من الخارج وأن الحالات المتبقية انتقلت إليها العدوى محليا في إقليم شينجيانغ.وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 84737 بينما لا يزال عدد الوفيات جراء عدوى الفيروس دون تغيير عند 4634.// انتهى //06:02ت م0009

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