«عاجل» تنشر الإجراءات المخففة لدخول الشاحنات والترانزيت إلى المملكة

علمت «عاجل»، من مصادرها، اليوم الثلاثاء، صدور موافقة على رؤية اللجنة المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد؛ تشمل تخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة على حركة الشاحنات عبر المنافذ البرية للمملكة؛ وآليات ضبط الحركة التجارية؛ ودخول قائدي شاحنات نقل البضائع إلى المملكة والعابرين من وإلى الدول الأخرى (الترانزيت).

ووفق مصادر «عاجل»، سيتم التخفيف عبر مراحل، الأولى: دخول جميع الشاحنات عبر المنافذ البرية للمملكة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تحمل سلعًا تكون المملكة وجهتها النهائية؛ والاكتفاء بتقييم وجود أعراض اشتباه سائقي الشاحنات بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وقالت مصادر «عاجل»: إن المرحلة الثانية تشمل: دخول جميع الشاحنات عبر المنافذ البرية للمملكة من جميع الدول؛ والاكتفاء بتقييم وجود أعراض اشتباه بإصابة سائقي الشاحنات بفيروس كورونا.

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ووفق مصادر «عاجل»، سيتم تطبيق جميع الاشتراطات الصحية المعمول بها في الدول الأخرى على سائقي الشاحنات القادمين من المملكة وعلى الشاحنات العابرة إلى المملكة، طبقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، ويتم الانتقال بين المراحل بقرار من اللجنة المعنية خلال 14 يومًا من بداية المرحلة.

وصدر أمر سامي كريم، في وقت سابق، يتضمن تطبيق توصيات اللجنة المعنية بشأن إجراءات فحص الـPCR، على سائقي الشاحنات القادمين للمملكة، الذي يعرف بفحص «تفاعل البوليميراز المتسلسل»، وهو من أهم فحوص المستشفيات لتحدد سلالة الفيروس الموجود في جسم الإنسان.

ويستطيع الـPCR، تحديد مدى انتشار الفيروس وتتبع مدى تعافي المريض، كما يستخدم لكشف فيروسات أخرى، سواء كانت مرتبطة بالإنفلونزا أو نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، والفيروسات المعوية، والفيروسات المرتبطة بالجهاز التنفسي، والتي من بينها (كوفيد 19) أو كورونا الجديد، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.