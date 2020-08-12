السعودية اليوم / إصابات كورونا في كولومبيا تتجاوز 400 ألف ووفياتها تقارب 13500



بوجوتا 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

قالت وزارة الصحة في كولومبيا إن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وبينت الوزارة في إحصائياتها اليومية أن مجمل الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد بلغ 410453، بينما وصلت الوفيات إلى 13475.

وتفرض كولومبيا إجراءات عزل عام في جميع أنحائها منذ أواخر مارس، على الرغم من أن معظم الشركات تعاود فتح أبوابها تدريجيا أو يُسمح لها بالعمل عن طريق خدمة التوصيل.

// انتهى //

04:08ت م

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بوجوتا 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واسقالت وزارة الصحة في كولومبيا إن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 400 ألف الثلاثاء، بينما ارتفع عدد الوفيات مقتربا من 13500 حالة وفاة.وبينت الوزارة في إحصائياتها اليومية أن مجمل الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد بلغ 410453، بينما وصلت الوفيات إلى 13475.وتفرض كولومبيا إجراءات عزل عام في جميع أنحائها منذ أواخر مارس، على الرغم من أن معظم الشركات تعاود فتح أبوابها تدريجيا أو يُسمح لها بالعمل عن طريق خدمة التوصيل.// انتهى //04:08ت م0237

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