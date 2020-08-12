سياسي / المنسق الأممي في لبنان يحث على الإسراع في تشكيل حكومة تلبي تطلعات الشعب اللبناني



نيويورك 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

حث المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، على التعجيل في تشكيل حكومة جديدة تلبي تطلعات الشعب وتحظى بدعمه، وتجنب البلاد فترة طويلة من الفراغ الحكومي، والتصدي للتحديات الملحة التي تواجه البلاد.

جاء ذلك في بيان عقب إحاطة افتراضية قدمها كوبيش، ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا، أمام مجلس الأمن في جلسته التي خصصت اليوم، لبحث التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق القرار 1701 وقبل مناقشات تمديد مهمة بعثة اليونيفيل المتوقعة في نهاية أغسطس القادم.

وأشار المنسق الأممي الخاص كوبيش إلى أن هناك احتياجات إنسانية عاجلة تتوجب معالجتها وإصلاحات ضرورية يتوجب القيام بها دون أي تأخير لاستعادة ثقة شعب لبنان والمجتمع الدولي في دعم لبنان.

وأطلع كوبيش مجلس الأمن على مواقف ومطالب القادة الدستوريين والسياسيين في لبنان، بالإضافة إلى المجتمع المدني وشخصيات لبنانية بارزة حول التطورات والتحديات الحالية.

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