

باماكو 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

سجلت مالي خلال الساعات الـ24 الماضية إصابتين جديدتين بفيروس

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة في مالي اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 2573 حالة، مقابل 1696 حالة شفاء، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 125 حالة.

// انتهى //

03:22ت م

0234



باماكو 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واسسجلت مالي خلال الساعات الـ24 الماضية إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ).وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة في مالي اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 2573 حالة، مقابل 1696 حالة شفاء، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 125 حالة.// انتهى //03:22ت م0234

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مالي تسجل حالتي إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.