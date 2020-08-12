سياسي / وزير الخارجية الليبي يبحث مع السفير الإيطالي ملف الهجرة وتفعيل المعاهدات



طرابلس 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 من اغسطس 2020 م واس

بحث وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي اليوم إمكانية تفعيل المعاهدات الليبية الإيطالية وملف الهجرة، وفق الوزارة.

وتناول اللقاء التنسيق بين البلدين في ملف الهجرة غير القانونية والآليات المتخذة بهذا الشأن، كما بحث الجانبان المعاهدات الليبية الإيطالية وإمكانية تفعيلها، خصوصا فيما يتعلق بإنشاء الطريق السريع الرابط بين رأس اجدير وامساعد.

وأكد السفير الإيطالي لدى ليبيا متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والعمل على تعزيزها وفق ما يخدم مصالح الشعبين.

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