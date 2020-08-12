السعودية اليوم / بوركينا فاسو تسجل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا



واغادوغو 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

سجلت بوركينا فاسو خلال الساعات الـ24 الماضية خمس إصابات جديدة بفيروس

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة في بوركينافاسو اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 1204 حالة، مقابل 984 حالة شفاء، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 54 حالة.

// انتهى //

03:07ت م

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واغادوغو 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واسسجلت بوركينا فاسو خلال الساعات الـ24 الماضية خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة في بوركينافاسو اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 1204 حالة، مقابل 984 حالة شفاء، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 54 حالة.// انتهى //03:07ت م0232

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