

رفحاء 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

نفذت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية حملات رقابية مكثفة على المنشآت الغذائية والمقاهي , وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.

وأوضحت البلدية، أنها نفذت عدة حملات رقابية في نطاقها الإداري وأسفرت عن رصد عدد من مخلفات الترميم داخل أحياء المحافظة، حيث ألزم مقاول بإزالة المخلفات المتسببة بإعاقة الحركة المرورية على أحد الشوارع الرئيسة.

وبالتزامن مع ذلك نفذ القسم النسائي ببلدية رفحاء رقابة مكثفة على مشاغل التجميل النسائية بهدف رفع المستوى الصحي وتثقيف العاملين والتأكد من تطبيق البروتوكولات والإجراءات الوقائية المعتمدة حفاظاً على الصحة العامة، ورصدت 4 مخالفات وطُبّقت لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين.

ودعت البلدية لتعاون المواطنين والمقيمين معها بتقديم البلاغات في حال رصد أي مخالفات بلدية عبر الرقم 940 للإسهام في تحسين الخدمات المقدمة لهم .

// انتهى //

02:23ت م

0230





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية رفحاء تُكثف حملاتها على المنشآت الغذائية والزينة النسائية وتلزم مقاولاً بإزالة المخلفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.