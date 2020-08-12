سياسي / بايدن يختار السيناتورة كامالا هاريس لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية نائبة له



واشنطن 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

أعلن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن اليوم اختيار السيناتورة كامالا هاريس لخوض انتخابات الرئاسة نائبة له.

ووصف بايدن في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي هاريس بأنها "مقاتلة شجاعة وأحد أفضل الموظفين العموميين في البلاد".

كما عدّ في رسالة بعث بها إلى مؤديه عبر البريد الإلكتروني أن السيناتورة الديمقراطية "أفضل شخص يساعدني في المعركة" ضد الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر المقبل.

وأصبحت هاريس بذلك أول أمريكية من أصول أفريقية يختارها مرشح رئاسي لمنصب نائب الرئيس.

وكانت هاريس التي تمثل ولاية كاليفورنيا في مجلس الشيوخ ضمن المتسابقين لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية القادمة لكنها انسحبت من السباق مطلع ديسمبر الماضي بسبب مصاعب مالية واجهت حملتها الانتخابية.

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