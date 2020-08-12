شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشرقية» تؤكد جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان، أن تعليم الشرقية يحاول ترجمة الأهداف الإستراتيجية، التي تتبناها وزارة التعليم؛ لتحقيق رؤية 2030، ومن ذلك حرص الوزارة للوقوف على جاهزية ونجاح برامج الاستعداد لبدء العام الدراسي المقبل 1442هـ.

تحمل المسؤولية

وأضاف د. الشلعان، خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للجنة الاستعداد لبدء العام الدراسي 1442هـ، عن بعد، أمس: «لم يتبق أمامنا إلا أن نبذل قصارى جهودنا لتحمل المسؤولية، والوقوف على جاهزية جميع البرامج والمشاريع، التي تواكب الحدث وتضمن نجاح العام الدراسي».

صيانة وتشغيل

فيما استأنفت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، أعمال الصيانة والتشغيل والتكييف في جميع المدارس التابعة لها، استعدادًا لاستقبال العام الدراسي، ويجري العمل على إيداع مخصصات بند النظافة بالمدارس لضمان تحقيق الجاهزية التامة.

أعمال متواصلة

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وشهدت إدارة التعليم الفترة الماضية، أعمالا متواصلة، ووقف مدير عام تعليم الأحساء حمد العيسى، على جاهزية عدد من المشاريع التعليمية الجديدة، وأخرى معاد تأهيلها والمزمع تشغيلها مع بدء العام الدراسي، التي شملت مجمع النزهة التعليمي «بنات»، ومجمع حي الجامعيين التعليمي «بنات»، والتأهيل الشامل لمبنى مدرسة العباس بن عبدالمطلب الابتدائية «بنين» بالبطالية.

تأهيل المقاعد

كما وقف على واقع مبادرة تأهيل المقاعد والطاولات الدراسية، وينفذ الطاقم الفني المختص أعمال النجارة، التي تبدأ بعملية فك الأسطح والجلسات التالفة للمقاعد والطاولات، وإعادة تأهيل الهياكل المعدنية، تليها مرحلة تركيب أسطح الطاولات الجديدة وجلسات المقاعد الجديدة؛ لتتم عملية تجميعها ونقلها لإدارة المستودعات لحفظها وتخزينها.

مشاريع متعثرة

ودشَّن مدير عام تعليم الأحساء مراحل استكمال تنفيذ المشاريع المدرسية المتعثرة تدريجيًا وعددها 46 مشروعًا، وبلغ عدد المشاريع المتعثرة المفسوخة، التي استهدفت بمرحلة التدشين الأولى، 10 مشاريع، واحتوت على ما يزيد على 200 فصل دراسي، ومن المتوقع إنجازها وتسليمها خلال الفترة من 6 أشهر إلى 18 شهرًا.

وتجدر الإشارة إلى وجود عدد 6 مشاريع مفسوخة تحت الإجراءات النظامية لتتم معالجتها وإعادتها للطرح من قبل شركة تطوير التعليمية.