شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيلات للشباب في حراج سكاكا للتمور والان نبدء بالتفاصيل

وجه الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، الأمانة بافتتاح سوق حراج التمور بمدينة سكاكا، بعد غد الخميس، إضافة إلى اجتذاب الشباب ومنحهم الفرصة لعرض منتجات مشروعاتهم في السوق وتوفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات لهم.

وأكدت أمانة المنطقة تهيئة السوق بالكامل وجاهزيته للافتتاح وخدمة المستفيدين من منتجي التمور والمتسوقين، وفق أفضل المواصفات، مشيرة إلى أن أي استفسار أو طلب مساعدة يتم من خلال مراجعة إدارة الأسواق بالأمانة.

وكان سموه قد وقف، أمس، على مشروع سوق حراج التمور بمدينة سكاكا، واطلع على وضع اللمسات الأخيرة تمهيدا لافتتاحه، واستمع من أمين المنطقة م.عاطف الشرعان إلى شرح عن سير العمل والترتيبات النهائية لتسليم الموقع، ووجه بمضاعفة الجهد لافتتاح السوق الخميس لخدمة المواطنين والمقيمين.

وأكد «الشرعان» حرص الأمانة على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من القطاع البلدي، تحقيقا لتوجيهات سمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.