شكرا لقرائتكم خبر عن 300 ألف زيارة ميدانية لـ«طوارئ كورونا» بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

عقدت لجنة الطوارئ لمتابعة فيروس كورونا المستجد ، بمكة المكرمة، 80 اجتماعاً رئيسياً وفرعياً، إضافة إلى تنفيذ الفرق الرقابية أكثر من 300 ألف زيارة ميدانية، ورصد ما يزيد على 44 ألفا و500 مخالفة تجارية وبلدية.

وقدّم الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الافتراضي عبر الاتصال المرئي، شكره وتقديره لأعضاء لجنة الطوارئ بالمنطقة نظير الجهود الكبيرة في التعامل مع الجائحة واتخاذ كافة التدابير للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

وثمّن سموه الدور الكبير للجنة في مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة توافر الاحتياجات، مشيداً بالعمل الجماعي وتكاتف الجهود لكافة الجهات والقطاعات الأمنية والصحية والخدمية.

واستمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى نبذة عن أعمال اللجنة منذ بدء جائحة كورونا، كما اطلع سموه على الجهود الأمنية والصحية وخطط اللجنة المستقبلية حتى زوال هذا الوباء، إضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.