شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم الدفعتين الرابعة والخامسة من مساعدات «كورونا» لليمن والان نبدء بالتفاصيل
واشتملت الدفعتان الرابعة والخامسة على أقنعة واقية «كمامات N95»، وكمامات عادية وقفازات وملابس وقائية، ومضخات محاليل، وأجهزة تنفس اصطناعي، ومستلزمات أخرى كالمطهرات والمعقمات، إضافة إلى كاميرات حرارية للترصد الوبائي.
وعبر وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على دعمهما المتواصل للقطاع الصحي لحضرموت خاصة، ولجميع محافظات الجمهورية اليمنية عامة لمواجهة هذا الوباء. وأكد «الكثيري» أن الدفعة الجديدة تعد امتدادا للمساعدات الأخوية والإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لمجابهة هذا الوباء، وهي مساعدات نوعية ستسهم في تعزيز الخدمات في مراكز العزل العلاجية للمصابين بفيروس كورونا. ومن جانبه أعرب مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الوادي والصحراء د. هاني العمودي، عن سعادته بتسلم الدفعتين الرابعة والخامسة اللتين تحتويان على مستلزمات وقائية وأجهزة طبية نوعية ذات جودة، ستستفيد منها أقسام العناية الفائقة في مستشفيات الجمهورية اليمنية، إضافة إلى أجهزة مراقبة العلامات الحيوية.
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