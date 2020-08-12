شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يتابع مشروعات «التعليم» والان نبدء بالتفاصيل
واطلع، خلال استقباله، أمس، مدير عام التعليم بالمنطقة حمد الوهيبي، ومدير عام فرع النقل م. سلمان الضلعان، على تقرير مقدم من تعليم الرياض بشأن المبادرات التي نفذت خلال جائحة كورونا «كوفيد 19»، ومسابقات النشاط الطلابي والدورات الرمضانية وآلية التعليم عبر برامج التقنية وسبل التواصل الفعال مع الطلاب والطالبات واستثمار وقت الفراغ لديهم. كما ناقش سموه مشاريع النقل في الرياض وآخر المستجدات والتطورات عليها في التنفيذ والصيانة.
وقدم مدير عام تعليم الرياض ومدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة شكرهما وامتنانهما لسموه على متابعته المباشرة وتوجيهاته في سبيل تطوير وتفعيل الأهداف المنشودة وتحقيقها بكامل وأعلى المستويات.
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