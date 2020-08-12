شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير جازان يوجه بمتابعة خدمات «تطمن» والان نبدء بالتفاصيل

تابع الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، جهود منظومة الصحة في مواجهة جائحة « كورونا »، موجها بتطبيق الخطط والتدابير اللازمة في المستشفيات ومتابعة الأعمال والخدمات التي تقدمها مراكز «تطمن» و«تأكد» بالمنطقة.

وناقش، خلال استقباله، أمس، مدير عام الشؤون الصحية بجازان عبدالرحمن الحربي وعددا من منسوبي صحة المنطقة، تقريرا عن أعمال وجهود الشؤون الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها بمختلف محافظات ومراكز المنطقة خلال جائحة «كورونا»، مستمعا لشرح مفصل للمهام والخدمات الصحية التي تقدمها المديرية عبر منظومة متكاملة من الخدمات والمنشآت الصحية والطواقم الفنية المؤهلة تقدم خدماتها بمختلف المجالات الوقائية والعلاجية والتوعوية والتثقيفية.

وحث سموه على العمل الجاد والمتواصل للوقاية من فيروس كورونا، وعلى تطبيق الإجراءات الاحترازية بما يضمن أفضل الطرق الوقائية وتقديم أفضل الخدمات الطبية وكل ما من شأنه خدمة أبناء المنطقة والزائرين لها. من جانبه عبر مدير عام صحة جازان عن سعادته وزملائه منسوبي الصحة بلقاء سمو نائب أمير المنطقة وما استمعوا إليه من توجيهات، منوها بما يجده القطاع الصحي بالمنطقة من متابعة دائمة من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه للمشروعات والخدمات الصحية والمهام التي تنفذها صحة جازان.