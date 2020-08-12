شكرا لقرائتكم خبر عن 8400 أسرة مستفيدة من «الإنزال السمكي» بتعز والان نبدء بالتفاصيل
وكان المركز قد أطلق أعمال إعادة تأهيل المركز، والذي يستفيد منه أكثر من 8400 أسرة من مجتمعات الصيد التي تعتمد على البحر لتأمين رزقها، كما يمكنها من مزاولة مهنة الصيد وتسويق منتجاتهم من المركز بدلا من السفر لمسافات طويلة.
يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروع الدعم الطارئ لسبل المعيشة الزراعية للأسر الأكثر تضررا في ست محافظات يمنية، هي: تعز، ولحج، وأبين، والضالع، وحجة، وعمران، وذلك بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتوفير سبل العيش لـ 70000 أسرة يمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر 8400 أسرة مستفيدة من «الإنزال السمكي» بتعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.