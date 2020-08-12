شكرا لقرائتكم خبر عن 8400 أسرة مستفيدة من «الإنزال السمكي» بتعز والان نبدء بالتفاصيل

أنهى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» أعمال إعادة تأهيل وتجهيز مركز الإنزال السمكي في مديريتي ذباب والمخا بمحافظة تعز، وذلك ضمن أنشطة مشروع الدعم الطارئ لسبل المعيشة الزراعية للأسر الأكثر تضررا .

وكان المركز قد أطلق أعمال إعادة تأهيل المركز، والذي يستفيد منه أكثر من 8400 أسرة من مجتمعات الصيد التي تعتمد على البحر لتأمين رزقها، كما يمكنها من مزاولة مهنة الصيد وتسويق منتجاتهم من المركز بدلا من السفر لمسافات طويلة.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروع الدعم الطارئ لسبل المعيشة الزراعية للأسر الأكثر تضررا في ست محافظات يمنية، هي: تعز، ولحج، وأبين، والضالع، وحجة، وعمران، وذلك بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتوفير سبل العيش لـ 70000 أسرة يمنية.