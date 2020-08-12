شكرا لقرائتكم خبر عن 112.5 ألف مستفيد من «تأكد» بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

كشفت صحة المدينة المنورة عن استفادة 112.457 من خدمات مركز «تأكد»، مشيرة إلى أن مركز الفحص الموسع يتضمن 24 حجرة كشفية مقسمة على مسارين رئيسين و6 مسارات فرعية يقوم على تشغيلها طاقم طبي وإداري على مدار اليوم، بينما تصل الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 2000 عينة يومياً. ودعت صحة المدينة جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من مبادرة مراكز «تأكد» التي تواصل تقديم خدماتها لفحص فيروس كورونا «كوفيد 19». وخصّصت الصحة هذه الخدمة لمن لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب.

ولفتت إلى أن مراكز «تأكد» تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، علماً بأن مراكز «تأكد» تعمل على مدار 24 ساعة.

وأوضحت الصحة أن الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى ومنع تكوّن بؤر للتفشي.