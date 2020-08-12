شكرا لقرائتكم خبر عن 112.5 ألف مستفيد من «تأكد» بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
ولفتت إلى أن مراكز «تأكد» تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، علماً بأن مراكز «تأكد» تعمل على مدار 24 ساعة.
وأوضحت الصحة أن الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى ومنع تكوّن بؤر للتفشي.
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