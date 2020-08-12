شكرا لقرائتكم خبر عن 1640 متعافيا من «كورونا».. وارتفاع الشفاء إلى 87.5 % والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 1640 حالة تعافٍ إضافية من فيروس «كورونا» المستجد، بنسبة 107.8%، خلال 24 ساعة، وارتفاع حالات الشفاء منذ ظهور الوباء إلى 255.118، مشيرة إلى تسجيل 1521 إصابة جديدة، و34 حالة وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة»، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة إلى 291.468 حالة، من بينها 33.117 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1821 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 255.118 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3233 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من إجمالي الإصابات بالفيروس في المملكة حتى الآن لتصل إلى 87.5%. وجاءت أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة كالتالي: الرياض «101»، مكة المكرمة «88»، الدمام «75»، الهفوف «65»، المدينة المنورة «65»، جازان «51»، حائل «45»، بريدة «41»، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: المدينة المنورة «123»، أبها «111»، مكة المكرمة «96»، الرياض «95»، ينبع «81»، الهفوف «79»، حفر الباطن «62»، جدة «61»، حائل «51»، المبرز «44»، بريدة «42»، الطائف «42»، جازان «40».

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. وجددت «الصحة» التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق «موعد» أو زيارة «عيادات تطمن» التي هيأتها «الصحة» لخدمة من يشعر بأعراض فيروس «كورونا» المستجد،، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتساب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا»، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها. ​