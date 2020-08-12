شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النسخة الـ«5» لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل «1» ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل
حرص دائم
وقال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ومؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل ورئيس الاتحاد الدولي لبولو الإبل فهد بن حثلين: إن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة سيقام حسب موعده المحدد 1 ديسمبر 2020، تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد الذي وجه بإقامته في ظل الظروف الراهنة نظير أهمية مهرجانات الإبل وحرصه الدائم على دعم القطاع ومحبيه.
موروث شعبي
ورفع بن حثلين شكره وتقديره لسمو ولي العهد المشرف العام على نادي الإبل على توجيهه بإقامة المهرجان في موعده المحدد، مبينًا أن ذلك يأتي في إطار اهتمامه -رعاه الله- بالإبل وما تمثله من تاريخ وموروث شعبي متأصل في نفوس أبناء المملكة ودول منطقة الخليج العربي والدول العربية.
تنشيط السياحة
وبين بن حثلين أن سموه قدم كل الدعم للنادي ليقوم بمهامه الرئيسة في الحفاظ على قيمة هذا الموروث وتعزيز مكانة الإبل والقائمين عليها، الذي يأتي في إطار جهود المملكة ومساعيها لحفظ هذا الموروث العريق إلى جانب تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والمعرفية في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن المهرجان «في نسخه الأربع الماضية» استقطب عدداً كبيراً من ملاك الإبل وهواتها من جميع أنحاء العالم. وأفاد بأن تفاصيل المسابقات سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل وذلك لإتاحة الفرصة أمام المشاركين وملاك الإبل والعاملين في القطاع.
سباقات الهجن
يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يقام في الصياهد الجنوبية، ويحظى بمشاركة أكثر من 1800 مشارك سنوياً ووجود أكثر من 38 ألف متن من الإبل، وتقام فيه العديد من المسابقات أبرزها المزاين وسباقات الهجن والطبع ومنافسات الهجيج.
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