شكرا لقرائتكم خبر عن والد الدوسري في ذمة الله والان نبدء بالتفاصيل

انتقل إلى رحمة الله -تعالى- والد الزميل فيصل سعد الدوسري، ويتقبل الزميل التعازي على الرقم 0504825052. و«اليوم» التي آلمها النبأ تتقدم لأسرة الدوسري بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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