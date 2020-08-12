شكرا لقرائتكم خبر عن والدة صالح الدخيل في ذمة الله والان نبدء بالتفاصيل

انتقلت إلى رحمة الله -تعالى- أسماء بنت صالح الخنيني، والدة صالح الدخيل، وووري جثمانها الثرى يوم أمس الثلاثاء في مقبرة الرحمة بعنيزة. و«اليوم» التي آلمها النبأ تتقدم لأسرة الدخيل بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

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