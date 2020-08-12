شكرا لقرائتكم خبر عن والدة القحطاني في ذمة الله والان نبدء بالتفاصيل

انتقلت إلى رحمة الله -تعالى- والدة الزميل محمد حسن القحطاني، التي ووري جثمانها الثرى يوم أمس الثلاثاء في مقبرة الدمام. ويتقبل الزميل التعازي على الرقم 0505874750.

و«اليوم» التي آلمها النبأ تتقدم لأسرة القحطاني بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.