شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار دراسة المبتعثين «عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي عبر تغريدة على «تويتر» استمرار الصرف على مَنْ تخرّج وانتهت بعثته في فصلي الربيع والصيف لعام 2020م، وما زال في بلد الابتعاث ولم يتمكن من العودة إلى المملكة، على أن تتم عودته خلال شهر من تاريخ ذلك القرار. واستمرار صرف المخصصات المالية للمبتعثين فقط «بدون المرافقين» المتواجدين في المملكة خلال فترة الجائحة، والمستمرين في دراستهم عن بُعد، على أن يُرفع لنائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار الحالات، التي تتطلب استمرار الصرف على المرافقين.
وأشار إلى تفويض نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار بالموافقة على طلبات الراغبين في تأجيل البعثة لمدة سنة إضافية بسبب الجائحة.
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