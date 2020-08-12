شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء تكليف قائدي وقائدات المدارس الأهلية والان نبدء بالتفاصيل
ووجه نائب وزير التعليم د. عبدالرحمن العاصمي جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات لمعرفة واقع الأجهزة التقنية في المدارس لتحديد سياسات العودة للدراسة متضمنة أجهزة الحاسب الآلي في المعامل. وجاء التعميم إشارة إلى قرار تشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس للعام الدراسي القادم 1442هـ المتضمن وضع الترتيبات المناسبة للاستعداد للعام القادم.
وطالب د. العاصمي توجيه قائدي المدارس بتعبئة البيانات المطلوبة على أن تعتمد تلك البيانات من مديري المكاتب في المناطق والمحافظات، مشددا على أن يتم الرفع بتلك البيانات خلال 5 أيام.
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