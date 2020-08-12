شكرا لقرائتكم خبر عن علاج 15 «تشوها بصريا» بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

عالجت بلدية محافظة الخفجي، خلال الأسبوعين الماضيين، 15 عنصرا من عناصر التشوه البصري، بالمحافظة والمراكز التابعة لها. وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي م. محمد الحميداني أن الحملات تركزت على إزالة الأنقاض ومسح الساحات.

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