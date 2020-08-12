شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين «بيت شباب الأحساء الإعلامي» والان نبدء بالتفاصيل
وأبان رئيس لجنة الإعلام، عضو هيئة الصحفيين السعوديين في الأحساء عدنان الغزال، بأن أسرة «البيت» تسعى إلى التنوع في تنفيذ الفعاليات والبرامج والورش التدريبية واللقاءات المنسجمة مع تطلعات ومتطلبات كل مرحلة، وتتسم بروح الشباب الطموح.
وأوضح أن الهدف من فكرة البيت، استقطاب طلاب وطالبات الإعلام والهواة وإدراجهم تحت مظلة واحدة وتقديم النشاطات والبرامج لهم.
وقالت قائد البرنامج وعضو المجلس التأسيسي لبيت شباب الأحساء الإعلامي بتول السياحي، إن «بيت شباب الأحساء الإعلامي»، يستقطب طلاب وطالبات الإعلام والهواة في جميع المنصات الإعلامية ووسائط الإعلام الاجتماعي، الذين لا تنطبق عليهم شروط عضوية هيئة الصحفيين السعوديين من المواطنين والإخوة العرب والوافدين، الذين يتحدثون لغات أجنبية من أجل جيل إعلامي صاعد بتميز.
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