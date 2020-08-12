شكرا لقرائتكم خبر عن فحص المتقدمين للمسار الصحي بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

بدأ مركز طب الأسرة والمجتمع بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، بالتعاون مع عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، اعتبارا من يوم الأحد الماضي، إجراء الفحوصات اللازمة للطلاب والطالبات المتقدمين، الذين تم قبولهم في المسار الصحي للعام 1441- 1442هـ.

وأشار المدير التنفيذي لمركز طب الأسرة والمجتمع بالجامعة د. شاهر الشهري إلى أن فحوصات اللياقة الصحية تتم وفق أعلى الاحترازات والإجراءات الوقائية، وأنه تمت جدولة مواعيد الفحص على أيام مختلفة وبأعداد محددة يوميا، لضمان التباعد الاجتماعي، وتبدأ الفحوصات بالفحص البصري، والحراري عند الاستقبال، قبل التوجيه للعيادات المخصصة، لإجراء بقية الفحوصات.

وأوضح أنه بحسب السنوات السابقة، فإن عدم اجتياز فحص اللياقة الصحية نادر جدا، وأن هذه الفحوصات لا تشمل فحص «كورونا»، الذي يحتاج إلى العزل لفترة محددة، وإنما تتعلق بالأمراض المزمنة التي تؤثر على الانتظام في المسار الصحي.

فيما أكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة د. عبدالله آل مريح أن هذا الفحص هو الإجراء النهائي لقبول طلاب وطالبات المسار الصحي قبل انتظامهم الدراسي في العام الجديد، بينما يحول الطلاب والطالبات غير المجتازين للفحص إلى مسارات دراسية أخرى بحسب الإمكانات في كل مسار.