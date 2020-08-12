شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات حوارية لمرضى التصلب المتعدد بـ«أرفى» والان نبدء بالتفاصيل

تعقد جمعية «أرفى» للتصلب المتعدد، مساء اليوم الأربعاء، ثلاث جلسات حوارية تخصصية، يقدمها سبعة متحدثين متخصصين ضمن لقاء «راحات» الافتراضي الثاني، تحت رعاية التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، بمشاركة عدد من الاستشاريين والأطباء المختصين بالتصلب المتعدد، لتسليط الضوء على أبرز التساؤلات الطبية، التي يواجهها مصابو التصلب المتعدد، وتقديم الإجابات عن كل استفساراتهم في كل المجالات المؤثرة على مرضى التصلب المتعدد.

وأوضحت نائبة رئيسة مجلس إدارة جمعية «أرفى» للتصلب المتعدد بالمنطقة الشرقية د. فوزية الشمراني، أن لقاء «راحات» هو أحد مخرجات الاتفاقية الإستراتيجية بين الجمعية والتجمع الصحي الأول بالمنطقة، بهدف نقل الخبرات العملية للمصابين والمهتمين بأسهل طريقة ممكنة للوصول إلى أعلى فائدة مرجوة. وبيَّنت أن اللقاء سيشهد عقد ثلاث جلسات حوارية تخصصية، بمشاركة سبعة متحدثين متخصصين بالتصلب المتعدد، إضافةً إلى مشاركة فاطمة الزهراني ممثلة لجمعية «أرفى»، ود. متعب البقمي ممثل للتجمع الصحي الأول، وتستهدف الجلسة الأولى التعريف بمرض التصلب المتعدد وتأثير الظروف المحيطة بالمصابين به كجائحة كورونا أو التأثيرات المناخية.