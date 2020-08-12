شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات حوارية لمرضى التصلب المتعدد بـ«أرفى» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت نائبة رئيسة مجلس إدارة جمعية «أرفى» للتصلب المتعدد بالمنطقة الشرقية د. فوزية الشمراني، أن لقاء «راحات» هو أحد مخرجات الاتفاقية الإستراتيجية بين الجمعية والتجمع الصحي الأول بالمنطقة، بهدف نقل الخبرات العملية للمصابين والمهتمين بأسهل طريقة ممكنة للوصول إلى أعلى فائدة مرجوة. وبيَّنت أن اللقاء سيشهد عقد ثلاث جلسات حوارية تخصصية، بمشاركة سبعة متحدثين متخصصين بالتصلب المتعدد، إضافةً إلى مشاركة فاطمة الزهراني ممثلة لجمعية «أرفى»، ود. متعب البقمي ممثل للتجمع الصحي الأول، وتستهدف الجلسة الأولى التعريف بمرض التصلب المتعدد وتأثير الظروف المحيطة بالمصابين به كجائحة كورونا أو التأثيرات المناخية.
كانت هذه تفاصيل خبر جلسات حوارية لمرضى التصلب المتعدد بـ«أرفى» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.