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هاجم ثعبان ضخم قطيعًا من الأغنام بمركز شواص، شمال منطقة عسير، متسببًا في نفوق 9 رؤوس من الأغنام وذلك عصر أمس الثلاثاء.
وأفاد شاهد عيان لـ"الخليج 365"، بأن 9 من الخراف كانت في حوش من البلك قريبًا من منزل جاره، قد نفقت بسبب ثعبان ضخم، مفيدًا بأنه تم قتل الثعبان بمساعدة مكفوله.
بالفيديو .. ثعبان يقضي على 9 رؤوس خراف بـ"شواص"سويد الحارثي الخليج 365 2020-08-12
هاجم ثعبان ضخم قطيعًا من الأغنام بمركز شواص، شمال منطقة عسير، متسببًا في نفوق 9 رؤوس من الأغنام وذلك عصر أمس الثلاثاء.
وأفاد شاهد عيان لـ"الخليج 365"، بأن 9 من الخراف كانت في حوش من البلك قريبًا من منزل جاره، قد نفقت بسبب ثعبان ضخم، مفيدًا بأنه تم قتل الثعبان بمساعدة مكفوله.
12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
01:07 AM
هاجم قطيعًا من الأغنام بالمركز شمال منطقة عسير وتم قتله
هاجم ثعبان ضخم قطيعًا من الأغنام بمركز شواص، شمال منطقة عسير، متسببًا في نفوق 9 رؤوس من الأغنام وذلك عصر أمس الثلاثاء.
وأفاد شاهد عيان لـ"الخليج 365"، بأن 9 من الخراف كانت في حوش من البلك قريبًا من منزل جاره، قد نفقت بسبب ثعبان ضخم، مفيدًا بأنه تم قتل الثعبان بمساعدة مكفوله.
، بالفيديو .. ثعبان يقضي على 9 رؤوس خراف بـ"شواص" ،
المصدر : الخليج 365
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