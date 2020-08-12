ضبط مقيمة مارست الطب بلا مؤهلات بحائل

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الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): نجحت صحة حائل، في ضبط مقيمة من جنسية عربية، لممارستها مهنة طب التجميل بشكل مخالف، وبدون مؤهلات معتمدة. نجحت صحة حائل، في ضبط مقيمة من جنسية عربية، لممارستها مهنة طب التجميل بشكل مخالف، وبدون مؤهلات معتمدة. وأحيلت الطبيبة المخالفة لجهة الاختصاص للتحقيق، لإصدار العقوبات المستحقة حسب النظام. كما يجري اتخاذ الإجراءات بحق المنشأة الصحية التي سمحت للمقيمة بالعمل بإحدى عياداتها.

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