شكرا لمتابعة خبر عن ثعبان يهاجم قطيع أغنام ويقضي عليهم بعسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

تسبب ثعبان سام في نفوق عدد من الأغنام، بعد مهاجمته لقطيع في منطقة عسير.

وأسفر هجوم الثعبان عن نفوق 9 من الأغنام، فيما تم قتله بمساعدة الأهالي.