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ثعبان يهاجم قطيع أغنام ويقضي عليهم بعسير

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الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

تسبب ثعبان سام في نفوق عدد من الأغنام، بعد مهاجمته لقطيع في منطقة عسير.

وأسفر هجوم الثعبان عن نفوق 9 من الأغنام، فيما تم قتله بمساعدة الأهالي.

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