شكرا لمتابعة خبر عن ثعبان يهاجم قطيع أغنام ويقضي عليهم بعسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):تسبب ثعبان سام في نفوق عدد من الأغنام، بعد مهاجمته لقطيع في منطقة عسير.
وأسفر هجوم الثعبان عن نفوق 9 من الأغنام، فيما تم قتله بمساعدة الأهالي.
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